Fiat Chrysler отзывает около 900 тыс. автомобилей после "дизельного скандала"

13 марта 2019 23:11 (UTC+04:00)

Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler отзывает почти 900 тыс. автомобилей с дизельным двигателем после обвинений в фальсификации данных тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Агентства по охране окружающей среды США.

Отзыв 862 тыс. 650 автомобилей производится для замены компонентов каталитического нейтрализатора отработанных газов. Он будет осуществляться поэтапно в течение года. Отзыву для ремонта подлежат марки Jeep, Dodge, Chrysler, все - 2011-2016 модельных годов.

10 января Fiat Chrysler согласился выплатить более $700 млн для урегулирования судебных исков, поданных против него минюстом США и владельцами автомобилей, которые обвинили концерн в установке на дизельные авто программного обеспечения (ПО), позволявшего скрывать реальный уровень выхлопов. Тогда же отзыву для ремонта подлежали около 100 тыс. машин с дизельными двигателями.

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