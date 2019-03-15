Университет ADA и "Азербайджанская промышленная корпорация" поддержат молодых талантов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» и Университетом ADA подписан Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ОАО, документ подписал исполнительный проректор университета Фариз Исмаилзаде и генеральный директор корпорации Кямран Набизаде.

Исполнительный проректор университета сказал, что подписанный меморандум имеет важное значение в плане расширения возможностей занятости студентов и выпускников, а также практических связей между наукой и частным сектором.

Генеральный директор корпорации отметил, что одной из основных трудностей в решении предстоящих задач является нехватка квалифицированных и профессиональных кадров, и добавил, что подписанный документ, в первую очередь, должен служить обеспечению талантливой молодежи работой.

Во время годового сотрудничества стороны будут осуществлять совместные программы по реализации инновационных инициатив, проведению исследований в различных сферах экономики. Также с использованием научного потенциала Университета ADA предусматривается налаживание сотрудничества в области ведения статистики и анализа, требуемого для развития предпринимательства.

ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» примет меры для выявления в университете изобретателей, чтобы члены корпорации смогли воспользоваться их предложениями.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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