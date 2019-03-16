Азербайджан и Иран создадут совместные торговые компании - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иран создадут совместные международные торговые компании. Об этом в субботу сказал Trend министр экономики и финансов Ирана, сопредседатель азербайджанско-иранской комиссии Фархад Дежпасанд.

«Две страны намерены создать как совместные инвестиционные компании, так и совместные фонды», - сказал министр.

Он добавил, что в течение двух лет также предусматривается ввод в эксплуатацию железной дороги Решт-Астара.

Отметим, что накануне состоялось 13-е заседание Государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным сферам между Азербайджаном Ираном, по итогам которой был подписан протокол. Документ подписали сопредседатели комиссии – министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономики и финансов Ирана Фархад Дежпасанд.

(Автор: Эльнур Багышев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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