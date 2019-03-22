ВБ готов оказать дальнейшую поддержку "Южному газовому коридору" (Эксклюзив)

22 марта 2019 18:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) всегда готов оказать поддержку проекту "Южного газового коридора" (ЮГК), если в этом будет необходимость.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Мерси Тембон.

Тембон отметила, что ЮГК является фантастическим проектом и банк рад быть одним из первых международных финансовых институтов, финансирующих проект.

Тем не менее, по словам регионального директора, сегодня Азербайджан в большей мере нуждается в технической помощи и в меньшей степени в финансовой

"В 1992 году, когда Азербайджан присоединился к группе ВБ, он не был так развит и нуждался в больших инвестициях. Но со временем мы видим, что потребность в финансовой поддержке уменьшилась", - сказала Тембон.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

В Баку 29 мая 2018 года состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир состоялась церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.

Недавно Трансадриатический (TAP) и Трансанатолийский (TANAP) газопроводы были физически соединены на турецко-греческой границе.

Азербайджан присоединился к Группе Всемирного банка в 1992 году. За этот период банк выделил кредиты на реализацию свыше 50 проектов в стране на сумму свыше трех миллиардов долларов.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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