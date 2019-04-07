В Туркменистане обнаружены крупные запасы железной руды

7 апреля 2019 10:30 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Госкорпорация "Туркменгеология" обнаружила на участке "Гызылгая-V" месторождения "Чагыл" в посёлке Гызылгая Туркменбашинского этрапа (района) Балканского велаята (области) страны залежи железорудного сырья, сообщает Trend со ссылкой на газету Нейтральный Туркменистан.

В настоящее время подтверждено наличие в нём соответствующих компонентов, необходимых для производства цемента, что уже широко применяется. В ходе проведённых геологоразведочных работ обнаружено 70-75 миллионов тонн запасов железорудного сырья, в составе которого содержится 20 процентов железа.

В данной связи планируется провести технологические испытания образцов, полученных на месторождении "Чагыл", сказано в статье. В июле 2018 года сообщалось, что изучены возможности использования природных ресурсов Туаркырского горнорудного района на западе страны.

"Около десяти миллионов долларов США позволит ежегодно экономить использование здесь местного сырья - железной руды - при производстве высокопрочных марок цемента", - сообщало министерство промышленности Туркменистана.

Также отмечалось, что если на площади "Гызылгая" построить металлургический завод мощностью один миллион тонн железа в год, запасов легкообогащаемой руды с месторождения, выявленного геологической экспедицией, хватит на столетие.

Отметим, что в Туркменистане приоритетным направлением индустрии стройматериалов является производство цемента. На заводах страны выпускаются портландцемент, который используется при возведении многоэтажных зданий и других объектов в сейсмической зоне. Кроме того, налажен выпуск тампонажного цемента для нефтегазовой промышленности, а также сульфатостойкого цемента, применяемого при закладке фундаментов, строительстве опор мостов и других гидротехнических сооружений.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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