Оглашены объемы грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми

БАКУ /Trend/ - Общий объем грузовых перевозок через грузинский порт Батуми в Азербайджан по итогам января-марта 2019 года составил 85 738 тонн, сообщил Trend источник в Батумском морском порту.

По словам собеседника агентства, из этого объема 62 691 тонн пришлись на сахар-сырец.

"Кроме того, 12 836 тонн пальмового масла, 6 603 тонн сои и 3 608 тонн кукурузного масла были перевезены через Батумский порт в Азербайджан по итогам января-марта 2019 года", - добавил источник.

Отметим, что общий объем грузовых перевозок из Азербайджана через порт Батуми по итогам 2018 года составил 26 119 тонн.

Из этого объема 22 126 тонн пришлись на промышленное масло, 3 993 тонны - на бентонит.

Общий объем грузоперевозок через порт Батуми в Азербайджан составил 336 702 тонны.

Из этого объема 183 315 тонн пришлись на сахар-сырец. Кроме того, 53 850 тонн пальмового масла, 62 887 тонн сои, 20 512 тонн рельсов,12 809 тонн кукурузного масла и 3 322 тонны ламината были перевезены через Батумский порт в Азербайджан по итогам 2018 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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