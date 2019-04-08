Азербайджан отменил пошлины на импорт лука

8 апреля 2019 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики и министерство сельского хозяйства Азербайджана распространили совместное заявление в связи ростом цен на некоторую овощную продукцию, сообщает в понедельник Trend.

Как отмечается, в связи с подорожанием картофеля, лука и капусты в стране, до 30 апреля вводится экспортная пошлина на поставки картофеля за рубеж, до 31 мая – на экспорт лука и капусты. Также от специфической пошлины освобожден импорт лука.

«Этот шаг служит обеспечению ценовой стабильности на внутреннем рынке, а также удовлетворению спроса населения на эти виды продукции», - говорится в заявлении.

Ведомства также отмечают, что предпримут все необходимые меры для устранения возможных сложностей у предпринимателей, связанных с продажей продукции.

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