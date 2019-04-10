Азербайджанские предприниматели смогут экспортировать товары, не посещая таможенный орган (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Государственном таможенном комитете (ГТК) состоялась встреча с предпринимателями, пользующимися пропускной системой «зеленый коридор», сообщает в среду Trend со ссылкой на комитет.

Встреча была нацелена на информирование участников внешней торговли, постоянно пользующихся пропускной системой «зеленый коридор», применяемой по указу главы государства с 1 февраля текущего года. Участники встречи были проинформированы о доставке импортных товаров непосредственно на свои склады, и о том, чтобы при экспорте они отправляли товары прямо на таможенно-пограничный пропускной пункт, не приходя в таможенный орган.

Во время встречи было отмечено, что до сегодняшнего дня было принято свыше 500 обращений для получения права на использование «зеленым коридором», и на более 280 из них был дан положительный ответ.

Было подчеркнуто, что в ГТК создана круглосуточно работающая группа поддержки из специалистов, которая оперативно устраняет трудности, которые могут возникнуть во время экспортно-импортных операций, и представители бизнес-структур в любое время могут обращаться в таможенные органы по интересующим их вопросам.

На мероприятии состоялась презентация, посвященная непосредственной доставке товаров на склады участников внешней торговли, обладающих правом постоянного использования пропускной системой «зеленый коридор».

Участники обменялись мнениями, были выслушаны предложения, озвучены вопросы.

На встрече принимали участие первый зампред комитета, генерал-майор таможенной службы Исмаил Гусейнов, зампред комитета, генерал-майор таможенной службы Джавад Гасымов, начальники Главного управления, руководители соответствующих структур, предприниматели.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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