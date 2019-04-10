Джавид Гурбанов: БТК является кратчайшим маршрутом между Китаем и Европой (ФОТО)

10 апреля 2019 17:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) является кратчайшим маршрутом между Китаем и Европой.

Об этом во время встречи с президентом Корейской национальной железнодорожной корпорации (KORAIL) Сон Бьёнг Соком в Сеуле сказал председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, сообщает в среду Trend со ссылкой на ЗАО.

Во время встречи, проходившей с участием больших делегаций, Сон Бьёнг Сок выразил Джавиду Гурбанову благодарность за поддержку в вопросе членства Корейской национальной железнодорожной корпорации в Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) и ее участии в XXXIV заседании гендиректоров ОСЖД.

В свою очередь, председатель ЗАО рассказал о транспортно-логистическом потенциале Азербайджана и преобразованиях, проводимых на железных дорогах страны. Он представил подробную информацию о железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, транспортных коридорах «Север-Юг» и «Юг-Запад», Транскаспийском международном транспортном маршруте.

По словам Гурбанова, Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) обеспечивает транспортировку грузов из Китая в Европу и в обратном направлении. Одним из важнейших достижений в повышении конкурентоспособности «Среднего коридора» является ввод в эксплуатацию железнодорожного коридора БТК. Будучи неотъемлемой частью «Среднего коридора», БТК является кратчайшим маршрутом между Китаем и Европой. Корейская национальная железнодорожная корпорация могла бы рассмотреть возможность присоединения к проекту «Средний коридор» в целях осуществления регулярных грузоперевозок в Европу, используя широкие терминальные возможности портов Ляньюньган и Пусан.

В рамках встречи были обсуждены вопросы расширения двусторонних связей.

В ходе визита в Корею азербайджанская делегация ознакомилась также с работой порта Пусан.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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