В Азербайджане будет представлена новая концепция инфраструктуры заповедников

11 апреля 2019 23:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На основе предложений, выдвинутых Государственным агентством по туризму Азербайджана, создается новая, современная инфраструктура на территории заповедника "Янардаг", сообщил Trend руководитель отдела по связям с общественностью агентства Кенан Гулузаде.

По его словам, в ближайшие месяцы общественности будет представлена новая Концепция по модернизации инфраструктуры заповедников в Азербайджане.

"Мы полагаем, что документ будет представлен уже в мае. В настоящее время завершаются работы по реконструкции Государственного историко-культурного и природного заповедника "Янардаг", который входит в структуру госагентства. Всего в структуру агентства входят семь заповедников. Помимо "Янардаг", это Государственный историко-архитектурный заповедник "Храм огнепоклонников" (Атешгях), Государственный историко-культурный заповедник "Басгал", Государственный историко-архитектурный и этнографический заповедник "Хыналыг", Государственный историко-культурный заповедник "Лахидж", Государственный историко-архитектурный заповедник "Юхары Баш" в Шеки и Государственный историко-архитектурный заповедник "Киш". Президент Азербайджана своим распоряжением поручил госагентству подготовить соответствующую информацию о текущем состоянии Государственного историко-культурного заповедника "Басгал", а также подготовить предложения по развитию туристической инфраструктуры на территории этого заповедника", - сказал Гулузаде.

(Автор: Матанат Насибова)

Твиттер: @MatanatNasibova

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