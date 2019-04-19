Помощник Первого вице-президента Азербайджана рассказал в Вашингтоне об экономических реформах в стране (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Каспийский политический центр и Фонд «Наследие» организовали 18 апреля в Вашингтоне, округ Колумбия, мероприятие, посвященное структурным экономическим реформам в Азербайджане. В мероприятии принял участие помощник по экономическим вопросам Первого вице-президента Азербайджана Эмин Гусейнов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт организации.

В ходе своего выступления Гусейнов рассказал о стратегических дорожных картах, принятых в Азербайджане в конце 2016 года. Помощник Первого вице-президента отметил, что стратегические дорожные карты Азербайджана, которые являются существующим планом экономического развития, были разработаны в сотрудничестве с McKinsey. В дальнейшем правительство Азербайджана хочет подготовить проект новой экономической стратегии в более открытой форме, в которой будут учитываться отзывы из различных источников. Правительство рассчитывает сделать Всемирный банк ключевым партнером в этом процессе.

Второе направление его выступления было посвящено вопросу оживления двусторонних экономических связей между США и Азербайджаном. Помощник по экономическим вопросам отметил, что компании из США инвестировали в Азербайджан свыше десяти миллиардов долларов. В свою очередь, Государственный нефтяной фонд Азербайджана инвестировал миллиарды в государственные облигации США. Однако, по словам Гусейнова, существует несколько вызовов. Комиссия по двустороннему экономическому партнерству не собиралась последовательно в течение нескольких лет, и Корпорация зарубежных частных инвестиций в течение некоторого времени не осуществляла новых инвестиций в Азербайджан. Обозначив в качестве цели необходимость перехода от государственных вложений в экономику к частным инвестициям, Азербайджан пытается привлечь иностранное финансирование для достижения своих целей по реформам.

Затем Гусейнов описал текущее состояние экономики Азербайджана в свете недавних реформ. Являясь крупным экспортером энергоносителей, Азербайджан чувствителен к колебаниям мировых цен на сырьевые товары, и это обстоятельство весьма четко проявилось в 2014 году, когда падение цен на нефть привело к рецессии экономики. Несмотря на трудности, вызванные глобальным энергетическим кризисом, эти процессы придали импульс программе экономических реформ, принесшей много конкретных результатов.

Правительство Азербайджана создало Совет финансовой стабильности, ужесточило фискальную и денежную политику, взяло на себя прямой контроль над государственными компаниями, чтобы укрепить бюджетную дисциплину, расширило государственный надзор над страховым рынком. Кроме того, власти внедрили обязательное фискальное правило, ограничивающее долю ежегодных доходов от нефти, которые могут быть израсходованы, до 25 процентов.

Правительство работает над реализацией среднесрочного бюджетного планирования и разрабатывает среднесрочную и долгосрочную стратегию управления долгом. Правительство реформировало реальный сектор путем сокращения бюрократических проволочек и создания системы налоговых льгот для стимулирования инвестиций и экспорта. Было создано Агентство развития малого и среднего бизнеса (МСБ). Несмотря на то, что МСБ составляют небольшой процент азербайджанской экономики, они могут стать крупным источником динамизма и роста в будущем.

Правительство предприняло усилия по сокращению начальных затрат для предпринимателей, включая снижение затрат на подключение к коммунальным услугам и создание электронной системы для предоставления разрешений на строительство, чтобы ускорить их выдачу. Наконец, правительство стремилось разделить регулирующие и операционные функции министерств, например, в министерстве здравоохранения, которое регулирует предоставление медицинской помощи в стране и управляет государственными больницами.

Затем Гусейнов также рассказал о реформе социального обеспечения в Азербайджане и внедрении обязательного медицинского страхования. Правительство также значительно повысило минимальную заработную плату в целях повышения уровня жизни малоимущих слоев населения, и увеличило денежные переводы студентам, пенсионерам, инвалидам и ветеранам. Правительство также решило выплатить компенсации физическим лицам, чья кредитная нагрузка увеличилась в результате девальвации маната.

Гусейнов завершил свое выступление, отметив решимость Азербайджана продолжать процесс реформ, чтобы продолжать повышать свой рейтинг в индексах «Ведение бизнеса» (Doing Business) и «Экономическая свобода» (Economic Freedom). Помощник по экономическим вопросам подтвердил необходимость снижения роли правительства в экономике, поощрения частных инвестиций и уменьшения зависимости от экспорта энергоносителей.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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