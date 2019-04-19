В Баку открылся Торговый центр Ирана (ФОТО)

19 апреля 2019 18:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в пятницу состоялось открытие Торгового центра Ирана, сообщает Trend.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов, министр промышленности, шахт и торговли Ирана Рза Рахмани, посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде и другие официальные лица.

Цель торгового центра - поддерживать торговые связи между предпринимателями двух стран и помогать им решать возникшие проблемы.

Отметим, что в рамках визита иранского министра в Азербайджан сегодня также состоялось подписание меморандума взаимопонимания между компаниями Azermash и Maral Trailer. В рамках сотрудничества Azermash займется дистрибуцией в Азербайджане прицепов, производимых компанией Maral Trailer. На следующем этапе планируется наладить производство прицепов внутри страны.

Сегодня в Гаджигабульском промышленном квартале также состоялась церемония закладки фундамента завода по производству автобусов и грузовых автомобилей компании Azermash Senaye (СП Azermash и Kartal Az)

(Автор: Эльнур Багышов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Как отразился выход из EITI на добывающей промышленности Азербайджана?
Бизнес 20:19
ВТБ (Азербайджан) запускает акцию по платежным картам
Финансы 19:50
Equinor: Решение по АЧГ вносит вклад в международную стратегию компании
Энергетика 18:02
Эльхан Алескеров о роли Азербайджана в развитии транспортных коридоров на Каспии
Бизнес 17:47
Производство сахара в Азербайджане возросло почти в 9 раз
Бизнес 17:41
В Азербайджане снижаются продажи стальных дверей
Бизнес 17:30
Лента новостей
В Австралии спасли туристов благодаря надписи на песке
В мире 20:32
Неизвестные подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета
В мире 20:32
Доходы госбюджета Азербайджана растут
Бизнес 20:27
Как отразился выход из EITI на добывающей промышленности Азербайджана?
Бизнес 20:19
Двое азербайджанских борцов стали лидерами мирового рейтинга
Общество 20:10
ВТБ (Азербайджан) запускает акцию по платежным картам
Финансы 19:50
Любовь с аншлагом, или как Севиндж Агасиева отметила день рождения (ФОТО, ВИДЕО)
Звёздный мир 19:38
Красивая черно-белая история любви Wicked Game - Эмин Агаларов и Диана Пожарская (ФОТО,ВИДЕО)
Звёздный мир 19:25
Без поддержки Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой достигнутые страной успехи в гимнастике были бы невозможны - Мариана Василева
Общество 19:06