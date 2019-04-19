В Баку открылся Торговый центр Ирана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку в пятницу состоялось открытие Торгового центра Ирана, сообщает Trend.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов, министр промышленности, шахт и торговли Ирана Рза Рахмани, посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде и другие официальные лица.

Цель торгового центра - поддерживать торговые связи между предпринимателями двух стран и помогать им решать возникшие проблемы.

Отметим, что в рамках визита иранского министра в Азербайджан сегодня также состоялось подписание меморандума взаимопонимания между компаниями Azermash и Maral Trailer. В рамках сотрудничества Azermash займется дистрибуцией в Азербайджане прицепов, производимых компанией Maral Trailer. На следующем этапе планируется наладить производство прицепов внутри страны.

Сегодня в Гаджигабульском промышленном квартале также состоялась церемония закладки фундамента завода по производству автобусов и грузовых автомобилей компании Azermash Senaye (СП Azermash и Kartal Az)

(Автор: Эльнур Багышов)

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