Главный грузовой терминал Баку прекратил деятельность

2 мая 2019 12:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Главный грузовой терминал ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт", расположенный в центре Баку, прекратил свою деятельность, передает в четверг Trend со ссылкой на порт.

«Все операции грузового терминала будет выполнять Бакинский международный морской торговый порт, расположенный в поселке Алят», - говорится в сообщении.

Напомним, что согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 18 октября 2007 года, было принято решение перенести портовый комплекс в расположенный в поселке Алят Бакинский международный морской торговый порт.

Отметим, что грузоперевалочный потенциал Бакинского порта в рамках первой фазы составляет 15 миллионов тонн, в том числе 100 тысяч контейнеров в год. Семь причалов из 12 существующих обслуживают сухогрузы, два причала – паромы, еще два причала - суда типа Ro-Ro и Ro-Pax. Еще один причал используется для обслуживания буксировочных и вспомогательных судов порта.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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