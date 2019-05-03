На совместные проекты ООН и Азербайджан затрачено около $5 млн - министр

БАКУ /Trend/ - На совместные проекты, реализованные Азербайджаном и ООН в 2018 году, затрачено 4 998 519 долларов США.

Об этом на заседании Координационного комитета по рамочному документу партнерства между Азербайджаном и ООН сказал министр экономики Шахин Мустафаев, сообщает в пятницу Trend.

По словам министра, средства были затрачены в рамках первой стратегической сферы по «Рамочному документу партнерства между Азербайджаном и ООН на 2016-2020 годы».

Мустафаев добавил, что в рамках документа, который охватывает несколько стратегических сфер, в целом будет выделено 71,9 миллиона долларов. До сегодняшнего дня израсходовано 68,2 миллиона долларов, то есть, 95 процентов средств.

(Автор: Айшам Тустамова. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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