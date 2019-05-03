На совместные проекты ООН и Азербайджан затрачено около $5 млн - министр

3 мая 2019 12:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На совместные проекты, реализованные Азербайджаном и ООН в 2018 году, затрачено 4 998 519 долларов США.

Об этом на заседании Координационного комитета по рамочному документу партнерства между Азербайджаном и ООН сказал министр экономики Шахин Мустафаев, сообщает в пятницу Trend.

По словам министра, средства были затрачены в рамках первой стратегической сферы по «Рамочному документу партнерства между Азербайджаном и ООН на 2016-2020 годы».

Мустафаев добавил, что в рамках документа, который охватывает несколько стратегических сфер, в целом будет выделено 71,9 миллиона долларов. До сегодняшнего дня израсходовано 68,2 миллиона долларов, то есть, 95 процентов средств.

(Автор: Айшам Тустамова. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан планирует открыть в Китае еще два торговых дома
Бизнес 2 мая 11:26
В Азербайджане увеличен льготный лимит на потребление газа
Бизнес 30 апреля 19:02
Шахин Мустафаев: Азербайджано-иранские связи интенсивно развиваются
Бизнес 19 апреля 14:42
Иран предложил Азербайджану создать комитет по совместным проектам
Бизнес 19 апреля 14:18
Азербайджан и Иран в несколько раз увеличили торговлю (ФОТО)
Бизнес 19 апреля 10:18
В Азербайджане импорт лука освободят от пошлин - министр
Бизнес 5 апреля 17:04
Лента новостей
В Азербайджане планируется усилить контроль над пищевой безопасностью водных биоресурсов
Бизнес 13:56
О судьбе Насими на языке танца
Культура 13:55
Али Ахмедов: Интервью помилованного Али Инсанова создают полное представление об его лживой и предательской натуре
Политика 13:45
Консерваторы и лейбористы терпят поражение на региональных выборах в Англии
В мире 13:45
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оплате расходов на образование лиц с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья
Политика 13:38
В Баку задержана преступная группа, обокравшая 25 дач (ФОТО)
Происшествия 13:14
Россия и Корея лидируют по денежным переводам в Казахстан
Финансы 13:13
Активы Службы финмониторинга Азербайджана превысили 3 млн манатов
Бизнес 13:05
Эльмар Мамедъяров: Уже в самой Армении не верят в ее будущее
Нагорно-карабахский конфликт 13:03