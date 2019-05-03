В Азербайджане создан институт налогового омбудсмена (ФОТО)

3 мая 2019 12:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создан институт налогового омбудсмена, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на газету министерства по налогам страны.

Как отмечается, налоговым омбудсменом в стране назначен советник министра Эльчин Мамедов.

Соответствующее решение принято министром по налогам Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Налоговый омбудсмен поможет обеспечивать защиту прав налогоплательщиков. Институт налогового омбудсмена поможет оперативно решать проблемы налогоплательщиков, не доводя дел до судов, а также способствует регулированию партнёрских отношений между налоговыми органами и налогоплательщиками.

(Автор: Азад Гасанли)

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