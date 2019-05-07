Morgan Stanley свернет банковскую деятельность в России

7 мая 2019 04:04 (UTC+04:00)

Morgan Stanley намерена в первом квартале будущего года подать в Центробанк РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России. Об этом говорится в отчете российского подразделения группы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В декабре 2018 года группа решила реструктурировать свой российский бизнес с помощью закрытия банка, аннулирования соответствующей лицензии и перевода бизнеса в сферу оказания консалтинговых услуг по вопросам инвестиций недвижимости.

В конце 2018 года сообщалось, что Morgan Stanley переведет валютные, трейдинговые и операции по торговле акциями в России в свой офис в Лондоне, при этом банк продолжит работать в обычном режиме.

В банке назвали решение о реструктуризации обоснованным и призванным обеспечить максимальную эффективность бизнеса в ситуации, которая связана со снижением активности клиентов из-за ряда факторов, включая санкции.

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