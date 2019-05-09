Казахстан увеличит объем переработки бытовых отходов

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2019 года на территории промышленной зоны "Бадам" в Туркестанской области Казахстана начался первый этап строительства завода по вторичной переработке полиэтиленовых изделий общей стоимостью 6,6 млрд тенге, сообщает Trend в четверг со ссылкой на inbusiness.kz
Проект реализует ТОО АВF INVEST. К 2025 году в районе будут перерабатываться до 35 процентов твердых бытовых отходов.
Также запланировано увеличить в районе объем промышленной продукции до 19,4 миллиарда тенге, а индекс физического объема увеличить до 105,5 процента по сравнению с прошлым годом.
В свою очередь, в перерабатывающей промышленности намечается произвести продукции на 17,9 миллиарда тенге.
В рамках программы индустриально-инновационного развития и карты развития регионального предпринимательства в 2019 году планируется начать реализацию второго этапа инвестиционного проекта по переработке полиэтиленовой продукции и производству синтепонового волокна ТОО Green Technology industries общей стоимостью 4,6 миллиарда тенге.
В текущем году в сфере сельского хозяйства также планируется увеличить объем сельхозпродукции до 40,157 миллиарда тенге, площади освоенных земель – до 65100 га, ввести в оборот 2500 га земель, территорию теплиц увеличить на 20 га.
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