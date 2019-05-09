БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2019 года​ на территории промышленной зоны "Бадам"​ в Туркестанской области Казахстана начался первый этап строительства завода по вторичной переработке​ полиэтиленовых изделий общей стоимостью​ 6,6 млрд тенге, сообщает Trend в четверг со ссылкой на inbusiness.kz

Проект реализует ТОО ​АВF INVEST. К 2025 году в районе будут перерабатываться до 35 процентов твердых бытовых отходов.

Также запланировано увеличить в районе объем промышленной продукции до​ 19,4 миллиарда тенге, а индекс физического объема увеличить до 105,5 процента по сравнению с прошлым годом.​

В свою очередь, в перерабатывающей промышленности намечается​ произвести продукции на ​17,9 миллиарда тенге.

​В рамках программы индустриально-инновационного развития и карты развития регионального​ предпринимательства в 2019 году планируется начать реализацию второго этапа​ инвестиционного проекта​ по переработке полиэтиленовой продукции и производству синтепонового волокна ТОО Green Technology industries общей стоимостью​ 4,6 миллиарда тенге.

В текущем году в сфере сельского хозяйства​ также планируется увеличить объем сельхозпродукции до​ 40,157 миллиарда тенге, площади освоенных земель – до ​65100 га, ввести в оборот​ 2500 га земель, ​территорию теплиц увеличить на ​20 га.

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