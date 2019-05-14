Промышленное производство в Азербайджане выросло

БАКУ /Trend/ - Промышленные предприятия и действующие в этой области частные предприниматели в январе-апреле 2019 года выпустили продукции на 15,5 миллиарда манатов, что на 2,2 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на данные Госкомстата.

Как сообщили в Госкомстате, производство ненефтяной продукции было увеличено по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5 процента.

Согласно данным, 69,7 процента промышленной продукции было произведено в добывающем секторе, 25,1 процента – перерабатывающем секторе, 4,6 процента – в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергии, газа и пара, 0,6 процента – в секторе водоснабжения, очищения отходов и переработки.

В добывающем секторе, в связи с временной приостановкой работы из-за запланированных ремонтных работ на платформе Азери-Чыраг-Гюнешли, добыча нефти была снижена на три процента, а добыча товарного газа возросла на 43,5 процента.

В перерабатывающем секторе было увеличено производство в таких сферах как переработка дерева и производство деревянных изделий на 81,7 процента, производство автомобилей, прицепов и полуприцепов – на 76,7 процента, производство напитков – на 57,1 процента, производство фармацевтической продукции – на 54,2 процента, производство мебели – на 50,7 процента, производство продукции текстильной промышленности – на 48,1 процента, установка и ремонт машин и оборудования – на 43,6 процента, производство бумаги и картона – на 33,1 процента, производство продукции химической промышленности – на 31,2 процента, производство резиновых и пластиковых изделий – на 28,7 процента, производство продуктов питания – на 21,8 процента, производство табачных изделий – на 21,1 процента, производство машин и оборудования – на 12,1 процента, производство одежды – на 10,2 процента, производство полиграфической продукции – на 7,4 процента, производство строительных материалов – на пять процентов, производство готовых металлических изделий – на 4,8 процента, производство электрического оборудования – на 2,6 процента.

За отчетный период производство было снижено в таких сферах как производство других транспортных средств – 4,2 процента, производство компьютерной, электронной и оптической продукции – на 14,2 процента, производство продукции металлургической промышленности – на 16,7 процента, производство кожи и кожаных изделий, обуви – на 29,5 процента.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергии, газа и пара объем производства был увеличен на 2,1 процента, а в секторе водоснабжения, очищения отходов и переработки - на 9,4 процента.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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