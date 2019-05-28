Грузия огласила сроки строительства завода по производству электромобилей

28 мая 2019 12:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Согласно проекту строительства завода по выпуску электромобилей, Грузинская AiGroup и китайская Changan введут в строй предприятие по производству электромобилей в Кутаиси к лету 2021 года, сообщает Trend со ссылкой на официальный сайт премьер-министра Грузии.

Как сообщается, на производстве будет занято до 300 местных жителей, а через 18 месяцев после ввода предприятия в строй здесь будет собрано не менее пяти тысяч электромобилей.

По словам премьер-министра Грузии, особое значение имеет тот факт, что предприятие будет построено при поддержке правительства и станет первым заводом по производству электромобилей в регионе.

Документы подписали министр экономики и устойчивого развития Натия Турунава, глава Национального агентства собственности Георгий Дугладзе, а также представители грузинской компании «I Group» и китайской компании «Changan».

Строительные работы начнутся в Кутаиси в ближайшие месяцы.

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