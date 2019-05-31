SOCAR и TEKFEN подписали меморандум о строительстве нового завода в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу состоялась встреча между президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и председателем правления TEKFEN Муратом Гигином, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на SOCAR.

В рамках встречи стороны подписали меморандум о строительстве нового карбамидного завода в Азербайджане.

Основываясь на опыте, полученном при строительстве действующего карбамидного завода, SOCAR рассматривает возможность строительства нового производственного комплекса в Сумгайыте с суточной мощностью в 1200 тонн аммиака и 2000 тонн карбамида. Меморандум также предусматривает сотрудничество в маркетинге действующих и новых комплексных продуктов удобрений.

Согласно подписанному документу, на следующем этапе будет создана совместная рабочая группа, а также будут проанализированы следующие вопросы по поводу строительства нового завода: возможное участие компаний, входящих в Tekfen Contracting Group на основе EPC (инжиниринг, закупки и строительно-монтажные работы), в строительстве объектов на заводе; ведение маркетинга завода со стороны “дочки” Tekfen - компании Toros Tarım, для выхода на региональные рынки с готовой продукцией, а также ее продажи; участие сторон в качестве акционеров.

SOCAR успешно работает в различных областях нефтегазовой отрасли как интегрированная гибкая и высококвалифицированная компания. В последние годы компания значительно расширила свою деятельность в нефтегазохимической отрасли, построив и введя в эксплуатацию новые заводы по производству полимерной продукции и карбамидных удобрений в Азербайджане. Заводы SOCAR Polymer и SOCAR Carbamide, являясь последними звеньями в цепочке создания стоимости компании, приобретают сырье у других предприятий SOCAR, и эта синергия создает большую ценность. SOCAR продолжает изучать новые инвестиционные возможности для увеличения доходов Азербайджана и создания новых рабочих мест в стране.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Талех Агавердиев)

Twitter: @1nasirzade

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