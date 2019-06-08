Промпарки и кварталы в Азербайджане ожидают новые инвестиции

8 июня 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В этом году приступят к производству еще 8 к уже работающим в промышленных парках 23 предприятиям. В целом в пяти действующих в стране промпарках вложены инвестиции в размере 3,3 миллиарда долларов. Только в 2018 году резидентами были инвестирован 452 миллион долларов. Об этом, как передает Trend, рассказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев официальным СМИ.

В промышленных парках создано около 9 тысяч постоянных рабочих мест. На очередном этапе ожидаемые капвложения составят около 400 миллионов долларов, и будет дополнительно открыто более 1600 рабочих мест.

По словам Мустафаева, до сегодняшнего дня общая стоимость произведенной в промпарках продукции перевалила за 1,36 миллиарда манатов, из которой товары на сумму 250 миллионов манатов были экспортированы.

В Азербайджане функционируют пять промышленных парков. Это Сумгайытский химический, Балаханский, Мингячевирский, Гарадагский и Пираллахинский промышленные парки.

Помимо промпарков в Азербайджане действуют и промкварталы, которые уже произведена продукция на сумму 33 миллиона манатов. Ожидаемый уровень инвестиций составляет 140 миллионов манатов с созданием до 2 тысяч рабочих мест.

Созданная инфраструктура и налоговые преференции в промпарках и кварталах позволяют быть уверенными в новых инвестициях, и открытии новых предприятий.

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