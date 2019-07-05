В Узбекистане построят самый высокий небоскреб в регионе Центральной Азии

БАКУ/Trend/ - На территории Tashkent City будет возведен небоскреб высотой более 215 метров, тем самым, он станет самым высоким зданием в Центральной Азии, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Sputnik Узбекистан.

Официальное название данного объекта будет объявлено после 15 августа.

Строительство здания в 50 этажей, на территории превышающей полутора гектаров, ведется высокими темпами.

Напомним, в конце июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил ход строительства Tashkent City.

Сейчас на территории международного делового центра заложены фундаменты более чем 50 зданий. Активно ведется строительство Конгресс-холла и отеля Hilton.

Реализацию проекта, состоящего из восьми компонентов, по созданию первого в Узбекистане делового центра Tаshkent City планируется осуществить в течение четырех лет. На площади около 80 гектаров разместятся офисы, рестораны, кафе, апартаменты и элитное жилье, а в центре будет разбит небольшой парк с искусственным озером.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

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