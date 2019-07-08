В Азербайджане усилят контроль над безопасностью мясной и молочной продукции

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будет усилена система контроля пищевой безопасности над производством и импортом мяса и молока, и мясомолочных продуктов. Как передает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли.

Глава Агентства отметил, что в настоящее время Агентство пищевой безопасности занимается разработкой механизмов контроля на основе рисков в соответствии с международными стандартами.

«Государственный контроль над продуктами высокого риска будет распространяться на все виды продукции, произведенные внутри страны, а также импортируемые в Азербайджан. В настоящее время мы проводим мониторинги на объектах, на основе поступающих обращений, на «горячую линию 1003» от потребителей. В результате проверок нами выявлены факты нарушения норм и правил в производстве некоторых объектов», - сказал Тахмазли.

Глава Агентсва отметил, что на основе выявленных фактов приняты ответные меры, вплоть до приостановки некоторых предприятий.

«Проверки показали, что в стране есть предприятия, которые не соответствуют действующим нормам и правилам, и как следствие этого их продукция считается небезопасной для употребления», - сказал Тахмазли.

Отметим, что Агентство пищевой безопасности функционирует с 2018 года.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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