В Азербайджане продолжается подготовка к внедрению обязательного медицинского страхования

15 июля 2019 17:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство обязательного медицинского страхования при Кабинете министров Азербайджана подписало меморандум о взаимопонимании с Центром общественного здравоохранения и реформ при министерстве здравоохранения. Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на госагентство.

Документ подписанный председателем правления агентства Зауром Алиевым и директором центра Гахраманом Хагвердиевым, предусматривает совместную деятельность по подготовке медицинских процедур, руководств и правил для медицинских учреждений, которые будут действовать в рамках обязательного медицинского страхования с 2020 года. В рамках меморандума планируется участие специалистов профильных областей.

Заур Алиев отметил, что для достижения успешного результата планируется обмен опытом между агентством и центром. Также в меморандуме предусмотрена совместная работа по обмену информацией. Кроме того определены потенциальные области для дальнейшего сотрудничества и организации мероприятий.

Гахраман Хагвердиев, в свою очередь, подчеркнул, что это сотрудничество будет способствовать осуществлению реформ в области здравоохранения и ускорению процесса внедрения системы обязательного медицинского страхования в стране.

Отметим, что с первого января 2020 года в Азербайджане будет применяться обязательное медицинское страхование. Финансируемый ЕС твининг-проект «Поддержка внедрения в Азербайджане обязательного медицинского страхования» стартовал в августе 2017 года, в результате сотрудничества Госагентства, государственных структур Литвы по вопросам социальной защиты населения и Французским агентством международной экспертизы (Expertise France).

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @1nasirzade

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Посол Грузии приглашен в МИД Азербайджана в связи с пограничным инцидентом
Политика 17:13
Начато проектирование по модернизации буровой установки Satti
Энергетика 17:03
В регионах Азербайджана планируется открытие новых малых производств для женщин-предпринимателей
Бизнес 16:19
В январе-мае внешнеторговый оборот Азербайджана превысил $14 млрд
Экономика 15:39
В Азербайджане увеличат объемы производства и экспорта кабелей и сэндвич панелей
Бизнес 14:38
Сумгайытский технопарк расширит географию экспорта алюминиевых профилей
Бизнес 14:06
Лента новостей
ЕБРР поддержит экологически чистое расширение производства в Казахстане
Бизнес 18:04
Huawei намерена инвестировать в Италии $3 млрд
Другие страны 18:04
Anglo Asian Mining увеличил производство в Азербайджане за полугодие на 7%
Экономика 18:00
Граждане Грузии стали виновниками инцидента с пограннарядом Азербайджана
Происшествия 17:58
В Китае создали систему распознавания собак по отпечатку носа
Другие страны 17:33
В Азербайджане проводится конференция на тему "Международные стандарты труда" (ФОТО)
Экономика 17:31
В США обнаружили новый вид динозавра
Другие страны 17:19
Посол Грузии приглашен в МИД Азербайджана в связи с пограничным инцидентом
Политика 17:13
Азербайджан экспортировал в Грузию 97 тысяч тонн топлива
Энергетика 17:11