Минсельхоз Азербайджана продолжает обучение фермеров

БАКУ /Trend/ - На прошлой неделе представители министерства сельского хозяйства Азербайджана провели 20 тренингов на различные темы в 19 регионах страны.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство, в тренингах приняли участие 284 фермера и предпринимателя сельхозпродукции.

В январе-июле этого года Департамент образования и обучения министерства провел 1070 тренингов в 60 регионах страны. Всего в них приняли участие 19642 человека..

Тренинги проводились специалистами Агентства аграрных услуг, Института сельскохозяйственных исследований, Научно-исследовательского института виноградарства и виноделия, Гянджинского, Лянкяранского и Сальянского региональных аграрных центров науки и инноваций.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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