Программа самозанятости в Азербайджане охватит 10 тыс. семей - министр

БАКУ /Trend/ - В минувшем году программа самозанятости в Азербайджане охватила 6 тысяч семей, которым были выданы активы для создания малых и средних предприятий.

Как передает Trend, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал на прошедшем в среду совещании при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, связанном с социально-экономической сферой.

Министр отметил, что, согласно распоряжению главы государства, были внесены соответствующие изменения в связи с Фондом страхования от безработицы, в результате которых запланировано охватить программой самозанятости 10 тысяч семей.

«Количество обращений, связанных с присоединением к данной программе, увеличивается, и как следствие этого за шесть месяцев текущего года данный показатель достиг 45 тысяч. Наибольшее преимущество имеют уязвимые слои населения, в том числе инвалиды, семьи шехидов, вынужденные переселенцы. С начала года более 4 тысяч человек прошли тренинги, а 1100 из них получили активы в рамках программы. Кроме того, к этой деятельности привлечен проект программы развития ООН, в рамках которого будут финансироваться около 1000 семей», - сказал Бабаев.

Министр отметил, что переговоры в этом направлении со Всемирным банком находятся на стадии завершения.

«В сентябре Всемирный банк представит правительству Азербайджана проект «Поддержки самозанятости в Азербайджане», а в следующем году проект будет привлечен к работе в Азербайджане. Мы полагаем, что данный проект окажет содействие расширению программы самозанятости. Результаты шести месяцев года показывают, что население успешно пользуется механизмом работы программы самозанятости», - сказал Бабаев.

(Автор: Матанат Насибова)

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