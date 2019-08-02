В июне в Турции сократилось число транспортных средств

2 августа 2019 11:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам июня 2019 года количество используемых в Турции транспортных средств сократилось на 34,9 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года, составив 23,044 миллиона единиц.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на институт статистики Турции (TUİK).

В сообщении TUİK отмечается, что за отчетный период доля легковых автомобилей составила 54,1 процента, фургонов и грузовиков - 16,4 процента, мотоциклов – 14,2 процента, тракторов – 8,2 процента, а 7,1 процента приходятся на долю других транспортных средств.

Сообщается также, что 23,9 процента используемых транспортных средств пришлись на долю компании Renault, 17,5 - Fiat, 6,5 процента - Volkswagen, 6,1 процента - Peugeot, 5,2 процента - на долю Honda.

Остальные 13,2 процента пришлись на долю других автомобильных марок.

Напомним, что Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся и автобусы местных марок - BMC, Temsa и Otokar

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турция увеличила доходы от туризма во II квартале
Бизнес 31 июля 11:37
В 2018 году турки меньше всего денег тратили на учебу и здоровье
Финансы 26 июля 13:59
Турецкая автомобильная компания «Tofaş» приостановит работу
Бизнес 24 июля 10:10
Около трети населения Турции пользуются общественными библиотеками
Турция 11 июля 12:04
В мае в Турции увеличилось число транспортных средств
Бизнес 5 июля 10:34
Граждане Азербайджана стали больше приобретать недвижимости в Турции
Турция 17 июня 11:22
Лента новостей
ОБСЕ консультирует Туркменистан в вопросах защиты энергоинфраструктуры от природных катастроф
Туркменистан 11:49
Азербайджанские ветеринары отчитались о вакцинации от сибирской язвы и других опасных инфекций
Общество 11:47
Вскоре SpaceX запустит на орбиту израильский спутник связи
Израиль 11:43
В Азербайджане будет обновлена классификация специальностей профобразования.
Общество 11:37
Профшколы Азербайджана будут готовить кадры по новым специальностям
Общество 11:31
В Бангкоке два человека пострадали в результате нескольких небольших взрывов
Другие страны 11:28
Приостановлено газоснабжение в четырех районах Баку
Общество 11:26
В Казахстане запустят производство мяса совместно с иностранными партнерами
Бизнес 11:20
В Туркменистане расширяется сеть автозаправочных станций
Энергетика 11:19