В июне в Турции сократилось число транспортных средств

БАКУ /Trend/ - По итогам июня 2019 года количество используемых в Турции транспортных средств сократилось на 34,9 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года, составив 23,044 миллиона единиц.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на институт статистики Турции (TUİK).

В сообщении TUİK отмечается, что за отчетный период доля легковых автомобилей составила 54,1 процента, фургонов и грузовиков - 16,4 процента, мотоциклов – 14,2 процента, тракторов – 8,2 процента, а 7,1 процента приходятся на долю других транспортных средств.

Сообщается также, что 23,9 процента используемых транспортных средств пришлись на долю компании Renault, 17,5 - Fiat, 6,5 процента - Volkswagen, 6,1 процента - Peugeot, 5,2 процента - на долю Honda.

Остальные 13,2 процента пришлись на долю других автомобильных марок.

Напомним, что Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся и автобусы местных марок - BMC, Temsa и Otokar

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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