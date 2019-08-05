ЗАО “AzerGold” повысило производство золота и серебра до рекордных показателей

БАКУ/Trend/ - Оптимизация операционных работ на Човдарском месторождении, повышение опыта и профессионализма сотрудников, а также применяемые технологические решения со стороны ЗАО «AzerGold» продолжают приносить положительные результаты. Так, в июле текущего года производство золота достигло рекордных показателей за весь 2019-й год. За отчетный период произведено 5 495 унций золота, что превышает план на 23%. В производстве серебра и измельчении руды достигнуты рекордные показатели за весь период деятельности ЗАО «AzerGold»: производство серебра за данный период составило 10 995 унций, что больше планируемого объема на 41%, в то время как, объем измельченной руды составил 130 810 тонн, превышая план на 31%.

Наряду с оптимизацией процесса добычи и снижением себестоимости добычи драгоценных металов, с целью привлечения к эксплуатации новых месторождений, ЗАО «AzerGold» успешно продолжает осуществление разведочных работ. Так, в июле текущего года было осуществлено 7 285 метров буровых работ, а до конца года планируется доведение данных показателей до 40 тыс. метров. Программа разведочных работ предусматривает увеличение наземных и подземных ресурсов Човдарского месторождения, осуществление буровых работ, подтверждение ресурсов по перспективным на золото и серебро участкам Агйохуш, Мерек и Тюлаллар, а также международную оценку ресурсов полиметаллического месторождения Филизчай.

Разведочные работы наравне с повышением прибыльности национальной горнорудной промышленности, также нацелены на внесение вклада в социально-экономическое развитие регионов и ненефтяного сектора страны.

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