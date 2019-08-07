В Иране строится стеклянный подвесной мост

БАКУ/Trend/ - Первый подвесной стеклянный мост Ирана будет введен в эксплуатацию в населенном пункте Хир провинции Ардебиль.
Об этом сказал председатель организации культурного наследия, промышленности ручных изделий и туризма Ирана Али Асгар Мунесан, передает в среду Trend.
По его словам, фундамент моста был заложен в прошлом году. Хирский стеклянный мост считается одним из важных туристических проектов Ирана.
"Туристические объекты вокруг моста будут способствовать привлечению туристов и экономическому развитию региона", - сказал председатель.
Отметим, что открытие моста планируется во время визита президента Ирана Хасана Роухани в Ардебиль.
(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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