Азербайджан почти вдвое увеличил импорт автомобилей

21 августа 2019 21:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-июле текущего года в Азербайджан было импортировано 22 974 автомобилей, что почти вдвое больше чем за аналогичный период прошлого года, сообщает в среду Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

Согласно отчету, число легковых автомобилей, на долю которых приходится основная часть импорта, за отчетный период достигло 20 800, что в два раза больше прошлогоднего показателя. Транспортных средств вместимостью 10 человек и выше ввезено 139 единиц. Также значительно выросло число грузовых автомобилей - 1943 единицы ( рост на 67,9 процента). Кроме того, число ввозимых транспортных средств специального назначения выросло на 20 единиц, составив 92 автомобиля.

Что касается объема импорта в денежном выражении, то за отчетный период стоимость транспортных средств и запчастей к ним в суммарном выражении составили 659,952 миллиона долларов, что на 33,8 процента больше, чем за шесть месяцев прошлого года.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @kamala_mammadli

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