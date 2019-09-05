Пакистан рассматривает возможность создания СП с Азербайджаном (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Пакистан заинтересован в создании совместных предприятий с Азербайджаном. Об этом заявил Trend , посол Пакистана в Азербайджане Мохаммед Хан Саид. Посол отметил, что совместные проекты могут быть реализованы в разных производственных сферах, в частности в производстве текстильной продукции. "Текстильная промышленность Пакистана хорошо развита, эта одна из самых сильных отраслей экономики страны, на долю которой приходится наибольшая доля экспорта промышленной продукции. В экспортных поставках в Азербайджан, текстильная продукция занимает 60 процентов», - сказал Саид. Посол также отметил, что второе место в структуре поставок в Азербайджан занимает рис. По словам дипломата, вопрос создания совместных предприятий с Азербайджаном может быть рассмотрен в недалекой перспективе.

"На данный момент необходимо наращивать потенциал взаимодействия, укреплять связи в сферах экономики и торговли. Очень важно создать оптимальные условия для ведения бизнеса для иностранных предпринимателей, например, расширить перечень льгот, в частности снизить тарифы на бытовые и коммунальные услуги", - сказал Саид.

Собеседник агентства отметил, что текстильная индустрия Азербайджана слабо развита, но за последние годы, благодаря реформам, проведенным в области экономики, эта отрасль может выйти на новый уровень развития.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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