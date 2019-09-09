Азербайджанская "Агролизинг" начала льготную продажу минеральных удобрений.

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская лизинговая компания ООО "Агролизинг" приступила к предсезонной льготной продаже минеральных удобрений.

Как сообщает в понедельник Trend, о начале продаж с 70-процентными скидками для фермеров в связи с началом сбора хлопка объявил на пресс-конференции председатель правления "ООО" "Агролизинг" Эльмин Рахманов. Льготы проводятся с целью обеспечения защиты полей от вредителей, таких как хлопковая совка и хлопковая тля.

По словам председателя правления, в связи с большой площадью отведенной под зерновые, общество планирует организовывать выездные продажи в 15 населенных пунктах на ежедневной основе. В течение месяца "Агролизинг" планирует посетить около 600 сёл.

Также Рахманов отметил, что завершены все агротехнические мероприятия, связанные с выращиванием хлопка, и сегодня ведется сбор этой технической клуьтуры. В связи с этим компания подготовила 123 хлопкоуборочных комбайна. Всего в стране к уборке подготовлены 411 комбайнов.

Как сообщил председатель правления, кроме этого со стороны "Агролизинг" подготовлено 125 тракторов "Белорус-80Х" и 220 прицепов для использования районными отделами.

В завершение Рахманов отметил, что в этом году под хлопок отведено 100,1 тысячи гектаров в 21 районе Азербайджана. Из них 96,2 тысячи гектаров принадлежат юридическим лицам, а около 3,9 тысячи гектаров - физлицам.

Выездная продажа удобрений начнется 10 сентября с населенного пункта Алескерли Шамкирского района.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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