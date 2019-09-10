Анкара готова оказать значительную поддержку американским предпринимателем – Эрдоган

10 сентября 2019 15:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Анкара готова оказать значительную поддержку американским предпринимателем, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре во ходе встречи с делегацией американских предпринимателей. Об этом пишет во втроник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, торговые отношения Турции и США находятся на высшем уровне и очень хочется, чтобы эти отношения также позитивно повлияли на политические отношения между сторонами.

Он отметил что Турция и США намерены увеличить товарооборот.

Отметим что, в июле текущего года товарооборот Турции с США вырос на 80,517 миллиона долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,049 миллиарда долларов.

В июле 2019 года экспорт Турции в США составил 725,962 миллиона долларов, а импорт из США – 1,324 миллиарда долларов.

При этом товарооборот между Турцией и США в январе-июле 2019 года сократился на 769,086 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 11,299 миллиарда долларов.

В январе-июле 2019 года экспорт Турции в США составил 4,649 миллиарда долларов, а импорт из США – 6,650 миллиарда долларов

Отметим, что совокупный экспорт Турции в июле вырос на 7,9 процента по сравнению с прошлым годом и составил, 15,16 миллиарда долларов. При этом турецкий импорт сократился на 8,5 процента и составил 18,35 миллиарда долларов.

Внешнеторговый оборот Турции в июле составил 33,51 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турция увеличила товарооборот с Кыргызстаном
Турция 15:44
Товарооборот Турции с Туркменистаном вырос почти на $45 млн
Турция 15:04
Турция и США договорились о создании отраслевых комитетов – министр
Турция 14:12
Товарооборот Турции с Узбекистаном вырос почти на $70 млн
Турция 13:54
Товарооборот Турции с Казахстаном вырос на более чем $50 млн
Турция 13:19
В Турции задержан унтер-офицер, планировавший покушение на главу государства
Турция 10:44
Лента новостей
С начала года Азербайджанская компания Gilan Holding увеличила уставный капитал в 34 раза
Финансы 16:58
В связи с днем Ашура в Азербайджане сдано более 2,4 тыс. литров донорской крови
Общество 16:52
В 61 школу в Азербайджане назначены новые директора
Общество 16:45
Объем совершенных сделок по облигациям SOCAR превысил 16,5 млн манатов
Финансы 16:45
Новый посол Малайзии в КР вручил копии верительных грамот замглавы МИД КР
Кыргызстан 16:42
В крупном мегаполисе Казахстана сократят потребление электричества на 60% (Эксклюзив)
Бизнес 16:35
Mastercard назвал самые популярные и затратные города для туристов
Общество 16:34
Производитель гранатовых соков в Азербайджане увеличит объемы производства и экспорта
Бизнес 16:33
Аллахшукюр Пашазаде: Традиция дня Ашура все еще живет в Азербайджане (ФОТО)
Общество 16:26