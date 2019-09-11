Азербайджан планирует открыть логистический центр в России

11 сентября 2019 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На данный момент ведутся переговоры по открытию логистического центра Азербайджана вблизи Екатеринбурга. Об этом сказал журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, сообщает в среду Trend.
Центр создают для хранения произведенных в Азербайджане овощей и фруктов.
"В четверг 12 сентября состоится бизнес-форум, в ходе которого будет подписан соответствующий меморандум между Ассоциацией производителей фруктов и овощей Азербайджана и соответствующими организациями Свердловской области" - сказал Мустафаев.
Также министр отметил, что в прошлом году Азербайджан экспортировал в Россию 555 тысяч тонн фруктов и овощей.
"В нынешнем году планируется увеличить объемы экспорта в два раза, и, создание логистического центра способствует этой цели" - сказал Мустафаев.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер : @kamala_mammadli

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