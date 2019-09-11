Азербайджан и Свердловская область изучают возможность создания СП в сфере машиностроения

БАКУ/Trend/ - В настоящее время Азербайджан и Свердловская область России ведут переговоры о создание совместного предприятия (СП) по производству подъемных кранов. Об этом сказал журналистам министр экономики Шахин Мустафаев, сообщает в среду Trend.

По словам министра, Свердловская область обладает большим потенциалом в сфере машиностроения.

"СП планируется создать совместно с Машиностроительным заводом имени Калинина", - заявил Мустафаев. Ведущие предприятия Азербайджана также проявляют интерес к этому вопросу, добавил министр.

Министр также выразил надежду, что переговоры приведут к прогрессу в данном вопросе.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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