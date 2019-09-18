В Узбекистане планируют ввести налог на роскошь

БАКУ/Trend/ - В Узбекистане намерены ввести налог на роскошь при покупке дорогих автомобилей и домов, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.
Деятельность ресторанов и баров также обложат новым налогом.
Проект постановления президента Узбекистана, опубликованный на площадке обсуждения законодательных актов, предусматривает специальный сбор с покупателей дорогих машин и недвижимости, который будет направлен на финансирование фонда по лечению больных раком и заболеваниями крови.
Специальным сбором будет облагаться покупка машин, производства UzAuto Motors (ранее GM Uzbekistan), стоимостью свыше 20 тысяч долларов и недвижимости общей площадью свыше 200 квадратных метров для квартир и 500 квадратных метров для частных домов.
Инициаторами данного предложения выступил Антимонопольный комитет и «волонтерские группы».
(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)
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