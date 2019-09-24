В Узбекистане предложены новые направления сотрудничества с ЕИБ

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане предложены дополнительные направления сотрудничества с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики и промышленности Узбекистана

Предложения были озвучены 23 сентября 2019 года в рамках встречи министра экономики и промышленности Ботира Ходжаева с вице-президентом ЕИБ Вазилем Худаком, прошедшей в министерстве.

В рамках встречи были обсуждены перспективы и основные направления налаживания двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи узбекская сторона проинформировала делегацию ЕИБ о проводимых за последние годы реформах в республике, а также реализуемых проектах с участием Всемирного банка и ЕИБ. Кроме того, были предложены дополнительные направления сотрудничества с ЕИБ, в частности, развитие энергосервисных компаний в регионах, производство энергосберегающих технологий и другие.

По итогам встречи, была выражена глубокая благодарность за поддержку оказываемую узбекской стороне.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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