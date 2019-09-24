Казахстанский лоукостер начнет осуществлять рейсы в Москву

24 сентября 2019 15:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстанский бюджетный авиаперевозчик FlyArystan планирует наладить полеты в Москву сразу из трех крупных казахстанских городов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана в России.

Так, в Москву можно будет попасть из Актобе, Нур-Султана и Караганды. Отмечается, что к тому времени, Актобе будет связан авиарейсами с Уральском, Атырау, Актау, Кызылордой, Шымкентом, Петропавловском и Костанаем.

На данный момент еще не определен конкретный аэропорт Москвы для приема самолетов лоукостера.

FlyArystan — первая казахстанская бюджетная авиакомпания, базирующаяся в г. Алматы. Процесс создания авиакомпании FlyArystan на базе "Эйр Астаны" шел в течение 2018 года. Велась работа по составлению законодательной и организационной базы для создания бюджетной авиакомпании. Проект был одобрен акционерами АО «Эйр Астана», Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына» и BAE Systems, а также президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в ноябре 2018 года.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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