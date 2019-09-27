Азербайджан вошел в ТОП-20 рейтинга Doing Business 2020

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вошел в ТОП-20 стран-реформаторов рейтинга Doing Business 2020 («Ведение бизнеса»), опубликованного Всемирным банком (ВБ), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ВБ.

По мнению экспертов ВБ, в Азербайджане стало легче вести бизнес в четырех сферах, а именно в сфере регистрации недвижимости, получения кредитов, защиты миноритарных инвесторов, договорной дисциплины.

«Процесс регистрации недвижимости был ускорен по итогам составления официальной карты и регистрации каждого частного участка земли в Баку, улучшения существующей документации и ускорения процедур в области недвижимости. Защита миноритарных инвесторов была усилена, после того как ответственность за недобросовестные сделки между связанными сторонами была возложена на директоров», - говорится в сообщении ВБ.

По мнению аналитиков ВБ, теперь, когда возникают коммерческие споры, стороны могут заполнить повестки в суд онлайн и получить финансовые стимулы за выполнение посредничества.

Проект «Ведение бизнеса» позволяет объективно оценить нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность, и обеспечение их соблюдения в 190 странах, а также в отдельных городах на субнациональном и региональном уровнях.

Проект «Ведение бизнеса», реализация которого началась в 2002 году, посвящен деятельности национальных малых и средних предприятий и оценке нормативных актов, регулирующих их деятельность на протяжении всего жизненного цикла.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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