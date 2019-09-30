Корея и Азербайджан пописали меморандум о сотрудничестве

БАКУ/Trend/ - Корея и Азербайджан пописали в понедельник меморандум о сотрудничестве в рамках проходящего в Баку азербайджано-корейского бизнес-форума, сообщает Trend с мероприятия.

Документ подписали глава Фонда поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана Юсиф Абдуллаев и руководитель Ассоциации импортеров Кореи (KOIMA) Хонг Квандж Хи. Меморандум предусматривает взаимодействие в сфере бизнеса, инвестиций, экспортно-импортных операций между Азербайджаном и Кореей. Отметим, что товарооборот между Азербайджаном и Кореей в 2018 году составил 227 миллионов долларов.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.