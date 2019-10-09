Компания «Cybernet» провела ряд встреч в Узбекистане (ФОТО)

04-05 октября текущего года представители ООО «Cybernet» – генеральный директор компании Ильхам Намазов и директор по развитию бизнеса Фуад Ахмедов посетили с деловым визитом столицу Республики Узбекистан г. Ташкент. В ходе визита, целью которого являлось участие на бизнес форуме организованной в рамках Совета Сотрудничества Тюркоязычных Государств, представители компании «Cybernet» также провели ряд двусторонних деловых встреч.

Одна из таких встреч состоялась в Государственном Налоговом Комитете Узбекистана, на которой участвовал директор Аналитическо-Информационного Центра по Новым Технологиям, функционирующего при комитете, Хайотжон Насруллаев. В ходе встречи участники обсудили возможность осуществления с азербайджанской стороной обмена опытом в сфере усовершенствования системы налогового администрирования Узбекистана.

В рамках визита представители компании «Cybernet» также провели встречи в Национальном Агентстве Проектного Управления при Президенте Республики Узбекистан, в частности с заместителем директора агентства Давроном Максудовым и руководителем Центра управления проектами электронного правительства и цифровой экономики, действующего при агентстве, Шохрасулом Шохаъзамием.

Еще одна встреча на тему привлечения крупных зарубежных инвестиций в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) была проведена с советником по ГЧП при Министерстве Финансов Узбекистана Ерком Озбельге и директором Информационно-Вычислительного Центра министерства Улугбеком Даулановым. Азербайджанские представители также приняли участие на встречах организованных в Центральном Банке и Парке Высоких Технологий этой страны.

Следует отметить, что в работе бизнес форума Совета Сотрудничества Тюркоязычных Государств, прошедшего в г. Ташкент, наряду с Азербайджаном участвовали предприниматели из Узбекистана, Турции, Казахстана, Киргизии, Туркменистана и Венгрии.

О компании «Cybernet»:

Созданное в 2004 году ООО «Cybernet» является одним из ведущих провайдеров решений в сфере

информационно-коммуникационных технологий в Азербайджане. Основными направлениями деятельности компании являются создание IT инфраструктур для государственных и частных

предприятий, внедрение технологических решений и инноваций, а также разработка и внедрение программного обеспечения любой сложности. Компания «Cybernet» сыграла важную роль в автоматизации государственных услуг и создании электронных услуг в Азербайджане. В 2007-м году компания была удостоена премии «Интеллект», в 2010-м году награждена юбилейной медалью, а в 2013-м году выбрана «IT компанией года».

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