Американский эксперт о значимости проекта "Один пояс - один путь" для Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Азербайджан получит большую выгоду от проекта "Один пояс - один путь", сказал в среду Trend американский эксперт по Центральной Азии Брюс Паньер.

"Если реализация проекта "Один пояс - один путь" продолжится успешно, он принесет огромную пользу странам Южного Кавказа, особенно Азербайджану и Грузии, поскольку у этих стран имеются порты, соответственно, на Каспийском и Черном морях. Лучший маршрут в рамках этого проекта между Китаем и Европой проходит через Южный Кавказ, поэтому он принесет немалую прибыль за счет транзитных тарифов, поможет развить необходимую инфраструктуру (автомобильные, железные дороги и портовые сооружения) и укрепить связи стран Кавказа с Востоком и Западом", - сказал Паньер.

Эксперт отметил, что географическое расположение Азербайджана находится в идеальном географическом положении на этом маршруте.

«Товары из Китая поставляются через Каспийское море в Азербайджан, откуда они экспортируются на запад, а товары из Европы направляются через Черное море и, в конечном итоге, попадают в Азербайджан, откуда они через Каспий экспортируются в Центральную Азию, Китай и другие азиатские страны. Если проект "Один пояс - один путь" будет реализован так успешно, как предсказывает Пекин, Азербайджан получит большую выгоду от проекта», - заключил Паньер.

Отметим, что концепция "Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года.

Напомним, что в декабре 2015 года в рамках визита в КНР Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании по совместному поощрению создания «Экономического пояса Шелкового пути», тем самым была выражена поддержка Азербайджаном данной инициативы.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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