Торговый оборот между странами ССТГ превышает $7 млрд

БАКУ /Trend/ - Торговый оборот между государствами-членами Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) за год составляет более семи миллиардов долларов США. Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в ходе деловой встречи министров экономики тюркоязычных стран в рамках VII саммита ССТГ, приуроченном к десятилетию сотрудничества, сказал заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов.

После того, как Узбекистан станет полноценным членом совета, эта цифра должна подняться до 12 миллиардов долларов США.

Вместе с ростом торгового оборота, как сообщил Мамедов, ожидается также рост взаимных инвестиций. В частности, объем инвестиций стран ССТГ в Азербайджан достиг 12,3 миллиарда долларов. В свою очередь, со стороны Азербайджана в страны Совета направлено 15,3 миллиарда долларов.

Страны ССТГ взаимодействуют в разных сферах, и эта деятельность расширяется, совместно реализуются многочисленные проекты в различных направлениях.

«Тюркоязычным странам необходимо внедрить новые инвестиционные механизмы, как например, совместный инвестиционный фонд», - подытожил Мамедов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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