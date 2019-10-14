Торговый оборот между странами ССТГ превышает $7 млрд

14 октября 2019 16:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Торговый оборот между государствами-членами Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) за год составляет более семи миллиардов долларов США. Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в ходе деловой встречи министров экономики тюркоязычных стран в рамках VII саммита ССТГ, приуроченном к десятилетию сотрудничества, сказал заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов.

После того, как Узбекистан станет полноценным членом совета, эта цифра должна подняться до 12 миллиардов долларов США.

Вместе с ростом торгового оборота, как сообщил Мамедов, ожидается также рост взаимных инвестиций. В частности, объем инвестиций стран ССТГ в Азербайджан достиг 12,3 миллиарда долларов. В свою очередь, со стороны Азербайджана в страны Совета направлено 15,3 миллиарда долларов.

Страны ССТГ взаимодействуют в разных сферах, и эта деятельность расширяется, совместно реализуются многочисленные проекты в различных направлениях.

«Тюркоязычным странам необходимо внедрить новые инвестиционные механизмы, как например, совместный инвестиционный фонд», - подытожил Мамедов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Странам ССТГ необходимо развивать сотрудничество в транспортной сфере
Бизнес 16:32
Президент Узбекистана отбыл в Баку на саммит Тюркского совета
Узбекистан 13:05
Главы МИД Узбекистана и Венгрии обсудили двустороннее сотрудничество в ходе саммита Тюркского совета в Баку
Узбекистан 12:45
Ведется подготовка к визиту президента Узбекистана в Азербайджан
Бизнес 9 октября 10:23
Генеральный секретарь Тюркского совета посетит Узбекистан
Бизнес 3 октября 17:31
Азербайджан увеличил товарооборот со странами ССТГ - министр
Бизнес 4 сентября 15:50
Лента новостей
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Азербайджан (ФОТО)
Политика 16:51
ЕС: EU4Energy - часть Восточного партнерства (Эксклюзив)
Бизнес 16:44
МЭА: Без серьёзного геополитического события резкий рост цен на нефть маловероятен (Эксклюзив)
Энергетика 16:42
Странам ССТГ необходимо развивать сотрудничество в транспортной сфере
Бизнес 16:32
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Политика 16:32
Саммит «Тюркского совета» в Баку откроет новые возможности сотрудничества - главред турецкой газеты
Турция 16:30
Германия собирается разрешить Huawei участвовать во внедрении 5G
В мире 16:25
МЭА: «Южный газовый коридор» станет важным фактором обеспечения безопасности поставок в Европу (Эксклюзив)
Энергетика 16:21
Азербайджанская община Нагорного Карабаха выразила протест Конгрессу США в связи с незаконным визитом на оккупированные территории
Нагорно-карабахский конфликт 16:17