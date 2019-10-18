Выручка PwC выросла на 7 % и достигла 42,4 млрд долларов США

Рост выручки отмечен на всех крупных рынках и по всем направлениям деятельности фирмы

Создано 25,000 новых рабочих мест, численность сотрудников увеличилась до 276,000

Инвестиции в размере 3 млрд долларов США будут выделены на повышение квалификации персонала, разработку и передачу новых технологий клиентам и обществу

Обязательство преодолеть разрыв в навыках и охватить миллионы людей, работая с правительствами, бизнесом и неправительственными организациями

Прогресс в области качества аудита с постоянными инвестициями для улучшения качества во всех сферах бизнеса

Крупные инвестиции в технологии на пути к тому, чтобы стать одной из самых облачных организаций в мире

За год, закончившийся 30 июня 2019 года, фирмы международной сети PwC сообщили о получении совокупной валовой выручки в размере 42,4 млрд долларов США. За прошедший финансовой год выручка сети фирм увеличилась на 7 % в местной валюте и на 4 % в долларах США. Рост показателя отмечен по всем направлениям нашей деятельности и на всех крупных рынках, что обусловлено постоянным повышением качества наших услуг, применением новых технологий в работе и развитием персонала.

В 2019 финансовом году общая численность персонала сети фирм PwC выросла на 10 % и составила 276 005 человек. Мы по-прежнему обеспечиваем широкую географию деятельности, имея 1 008 офисов в 742 городах на территории 157 стран. В 2019 финансовом году в рамках всей сети фирм PwC было принято на работу 69 734 человек, включая 38 053 выпускников вузов и 26 749 специалистов с опытом. 1 июля 2019 года по всему миру в состав партнеров фирм PwC было принято 760 человек. Доля женщин среди партнеров фирм сети PwC выросла с 13 % в 2006 году до 21 % в 2019 году, но несмотря на это, нам предстоит еще многое сделать, чтобы достичь гендерного равенства по составу партнеров.

«В последнее время становится все очевиднее, что одним из самых насущных вопросов во всем мире и в Азербайджане, в том числе в сфере бизнеса, является растущее несоответствие между навыками и знаниями, которые есть у людей, и которые необходимы для цифрового мира. Представители образовательных учреждений, коммерческих и государственных структур в срочном порядке должны объединить свои усилия, чтобы решить эту растущую проблему, и бизнесу в этом процессе отводится важная роль. В ближайшие четыре года на повышение квалификации мы планируем выделить 3 млрд долларов США. В первую очередь речь идет об обучении наших сотрудников, но эти средства пойдут также и на разработку новых технологий, которыми мы готовы делиться с нашими клиентами и обществом. Мы, в Азербайджане, являемся частью этих инициатив»- прокомментировал управляющий партнёр PwC Азербайджан, Мовлан Пашаев в своём заявлении .

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.