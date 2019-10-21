Азербайджанские инвестиции в Швейцарию втрое превышают швейцарские в Азербайджан - Azpromo

21 октября 2019 11:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам восьми месяцев 2019 года объем товарооборота между Азербайджаном и Швейцарией увеличился в пять раз, заявил и.о. президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) Юсиф Абдуллаев, в ходе азербайджано-швейцарской деловой встречи, сообщает Trend в понедельник.

По его словам, за январь-август 2019 года товарооборот между Азербайджаном и Швейцарией составил $1,3 миллиарда, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года в пять раз.

«По итогам же 2018 года товарооборот между нашими странами составил $648 млн, из которых $135 млн составил экспорт Азербайджана, импорт - $513 млн. При этом Азербайджан инвестировал в экономику Швейцарии $2,7 млрд: $1,9 млрд - в нефтяной сектор, $760 млн - в не нефтяной сектор»,- сказал Абдуллаев.

По словам Абдуллаева, основной объем инвестиций Швейцарии в экономику Азербайджана пришелся на не нефтяной сектор экономики.

«В частности, Швейцария инвестировала в экономику Азербайджана $861 млн, из которых $794 млн приходятся на не нефтяной сектор",- сказал Абдуллаев.

(Автор: Кямала Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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