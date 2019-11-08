Узбекистан успешно провел испытания китайского зенитно-ракетного комплекса

БАКУ/Trend/ - В Узбекистане успешно прошли испытания китайского зенитно-ракетного комплекса дальнего действия FD-2000 (HQ-9), сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны Узбекистана.

"Личный состав подразделений войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил успешно провел учения по применению ракет противовоздушной обороны на военном полигоне "Кулкудук", расположенном на территории Навоийской области", – сообщили в Минобороны.

Учения проводились для проверки подготовки расчетов во время боевых пусков зенитных управляемых ракет по воздушным целям, мастерства владения тактическими приемами в ходе ведения противовоздушного боя, мобильности и слаженности действий личного состава.

По сигналу учебной тревоги расчеты зенитных ракетных комплексов совершили марш в назначенный район. В ходе марша, проходившего через территорию Юго-западного особого военного округа, личный состав подразделения, строго соблюдая все правила безопасности, отрабатывал задачи по уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп, действия личного состава при налетах авиации, а также проведения технического контрольного осмотра боевой техники и их заправки.

С прибытием на военный полигон "Кулкудук", боевые расчеты выполнили мероприятия по развертыванию комплексов с выдвижения на неподготовленных позициях, и боевая техника была размещена на безопасной и функционально-выгодной позиции полигона.

В ходе учения военнослужащие отработали задачи по занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведения техники из походного положения в боевое.

С началом практических занятий все зенитно-ракетные комплексы были приведены в боевую готовность. Зенитчики, развернувшись в указанных местах, выполнили задачи по обнаружению воздушных целей на значительном удалении и уничтожили их, выполнив электронные пуски.

Вначале была обстреляна ближайшая цель. Ракета была запущена после получения полной и точной информации о появившейся цели, и за короткое время цель была уничтожена. После этого начали свою работу зенитно-ракетные комплексы, предназначенные для уничтожения целей на дальних расстояниях. В качестве целей, имитирующих авиацию условного противника, были задействованы беспилотные летательные аппараты.

Напомним, 07 ноября в Центральном военном округе был введен в эксплуатацию крупнейший в Узбекистане военный полигон "Каттакурган".

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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