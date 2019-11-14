Министр энергетики Азербайджана посетит Казахстан

14 ноября 2019 12:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов посетит Казахстан, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики.

Согласно полученной информации, Шахбазов будет представлять Азербайджан на первом региональном Саммите по целям в области устойчивого развития «Мобилизация средств для достижения целей в области устойчивого развития», который пройдет 15-16 ноября 2019 года в Алматы.

Ожидается, что министр примет участие в открытии саммита, а также в дискуссионном форуме на сессии под названием «Диалог по стратегической политике: правильно ли выбран путь для достижения Целeй устойчивого развития (ЦУР)?»

Целью саммита, организованного министерством национальной экономики Казахстана при поддержке Азиатского банка развития (АБР) и Программы развития ООН в Казахстане, является создание диалога между всеми заинтересованными сторонами в мобилизации ресурсов для достижения ЦУР.

Ожидается, что в мероприятии примут участие 300 представителей правительства, донорских организаций, деловых кругов и гражданского общества.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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