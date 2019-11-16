Туркменистан принял участие в торговом форуме в Шымкенте

16 ноября 2019 10:35 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Делегация Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) приняла участие в IX Центральноазиатском торговом форуме в Шымкенте (Казахстан), сообщает Trend в субботу со ссылкой на СППТ.

Мероприятие, на которое были приглашены руководители компаний, представители из Центральной и Южной Азии, Европы и США, было посвящено инвестиционным и инновационным подходам в плодоовощном секторе.

Туркменскую сторону представляли такие компании, как «Аркадаш Гурлушык», «Халал Доган», «Берк Онум», «Йигит», «Якын Дост».

На полях форума была предоставлена возможность продемонстрировать экспортный потенциал, национальную культуру, традиции, туристические возможности стран, говорится в сообщении.

Форум был организован проектом USAID по конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест (CTJ) в Центральный Азии в партнёрстве с Национальной палатой предпринимателей Казахстана «Атамекен», Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Программой развития ООН (ПРООН).

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Казахстане запустят проект в области чистых технологий
Бизнес 11:27
МВФ опубликовал прогноз по внешней торговле Туркменистана
Бизнес 11:10
Глава Туркменистана поручил увеличить выпуск газохимической продукции
Энергетика 10:50
МВФ:Туркменистан продолжает следовать стратегии экономического роста
Бизнес 10:37
Международный нефтяной консорциум в Туркменистане закупит оборудование
Тендеры 09:53
ОБСЕ провела в Ашхабаде региональный семинар по управлению водными ресурсами
Туркменистан 09:46
Лента новостей
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели
Энергетика 11:40
Президент Ильхам Алиев: Мы надеемся, что еврейские общины в мире присоединятся к нам и заставят правительство Армении снести памятник Гарегину Тер-Арутюняну
Политика 11:33
В Казахстане запустят проект в области чистых технологий
Бизнес 11:27
Использование территории Азербайджана для нелегальной миграции маловероятно - Вусал Гусейнов
Политика 11:26
Узбекистан планирует приватизировать не менее 20 госкомпаний к 2023 г.
Бизнес 11:15
Установлена последняя платформа на фазах 22, 23, 24 нефтегазового месторождения Ирана Южный Парс
Энергетика 11:11
МВФ опубликовал прогноз по внешней торговле Туркменистана
Бизнес 11:10
Глава Туркменистана поручил увеличить выпуск газохимической продукции
Энергетика 10:50
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 10:43