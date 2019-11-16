Туркменистан принял участие в торговом форуме в Шымкенте

АШХАБАД /Trend/ - Делегация Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) приняла участие в IX Центральноазиатском торговом форуме в Шымкенте (Казахстан), сообщает Trend в субботу со ссылкой на СППТ.

Мероприятие, на которое были приглашены руководители компаний, представители из Центральной и Южной Азии, Европы и США, было посвящено инвестиционным и инновационным подходам в плодоовощном секторе.

Туркменскую сторону представляли такие компании, как «Аркадаш Гурлушык», «Халал Доган», «Берк Онум», «Йигит», «Якын Дост».

На полях форума была предоставлена возможность продемонстрировать экспортный потенциал, национальную культуру, традиции, туристические возможности стран, говорится в сообщении.

Форум был организован проектом USAID по конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест (CTJ) в Центральный Азии в партнёрстве с Национальной палатой предпринимателей Казахстана «Атамекен», Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Программой развития ООН (ПРООН).

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.