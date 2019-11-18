Президент Татарстана посетит Узбекистан

БАКУ/Trend/ - Президент Татарстана Рустам Минниханов совершит рабочий визит в Узбекистан, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу посольства Узбекистана в России.

В рамках визита состоятся переговоры с премьер-министром Узбекистана и руководством ряда министерств и ведомств. Стороны надеются, что подпишут двусторонние соглашения между Татарстаном и регионами Узбекистана.

Ранее сообщалось, что генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев анонсировал запуск второй линии сборочного производства ПАО «КамАЗ» в Самаркандской области Узбекистана.

Между Татарстаном и Узбекистаном реализуется ряд документов о сотрудничестве. С 1992 года в Узбекистане работает представительство Татарстана. Действует авиационное сообщение между Казанью и Ташкентом, Ферганой и Самаркандом. Также запущено и железнодорожное сообщение.

За прошедший год товарооборот между российским регионом и Узбекистаном вырос на 57 процентов и составил 146 миллионов долларов.

Активная работа ведется и по линии таких ведущих российских компаний, как "КамАЗ», "ТАИФ", "КМПО", "Позис" и др. Реализуется большой проект ПАО "Татнефть" по развитию шинного производства на территории свободной экономической зоны "Ангрен". По Узбекистану запущена сеть АЗС "Татнефть".

В вузах Татарстана обучается свыше трех тысяч узбекских студентов. Также, свою деятельность ведет национально-культурная автономия узбеков Татарстана, которая объединяет 8,8 тысячи человек.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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