Одесское морское инженерное бюро проектирует новые суда в Азербайджане

19 ноября 2019 08:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Одесское морское инженерное бюро занимается совместным проектированием новых судов для строительства на судоверфи ООО "Бакинский судостроительный завод" (Baku Shipyard), сказал Trend генеральный директор бюро Геннадий Егоров.

"Бакинский судостроительный завод" (Baku Shipyard) строит шесть таких судов - четыре танкера​ дедвейтом 7875 тонн проекта RST12C, с усиленной "каспийской" функцией и два железнодорожно-автомобильно-пассажирских парома для каспийских линий проекта CNF18C", - заявил гендиректор.

Он также подчеркнул, что головной танкер проекта RST12C "Лачин" планируется сдать в эксплуатацию в текущем году.
"Спуск на воду головного парома проекта CNF18C "Азербайджан" ожидается в этом году, второго – в следующем", - отметил Геннадий Егоров.
Напомним, что в Азербайджане Одесское морское инженерное бюро реализует несколько крупных проектов совместно с ООО "Бакинский судостроительный завод" (Baku Shipyard) и ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), а в России, в основном, занимается строительством круизных судов, танкеров, сухогрузов, в Казахстане – сухогрузов и транспортных буксиров-снабженцев, в Туркменистане – танкеров.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @AnSav_2105

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